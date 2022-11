Sandra Lima

Quem está em busca de emprego terá duas chances para buscar recolocação no mercado de trabalho nesta semana. Serão 120 oportunidades para atuar no setor atacadista de Curitiba.

O primeiro mutirão é o Circuito Atacadista e acontecerá nesta terça-feira (22/11), das 9h às 16h, a sede do Sine (Sistema Nacional de Emprego), da Rua da Cidadania do Boa Vista, na Avenida Paraná, 3.600.

Os candidatos devem levar documentação. Um dos requisitos básicos para pleitear as vagas é ter ensino fundamental completo.

Na sexta-feira (25/11), na Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão), acontece das 9h às 16h a seleção de candidatos para atuar no Max Atacadista, do Grupo Muffato.

Nesta oportunidade serão ofertadas 90 vagas para diversas funções em supermercado. O contingente vai operar a nova loja do grupo, que será inaugurada em breve no bairro Hauer. Não é necessário ter experiência, bastando ter o ensino fundamental completo.

Oportunidades nos bairros

Os processos seletivos são organizados pela Fundação de Ação Social (FAS), responsável pela política do trabalho e emprego em Curitiba, que oferta espaços públicos para as empresas que buscam profissionais.

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine pelo telefone (41) 3250-7436.