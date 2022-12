Reprodução/Rumo Logística

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, abre inscrições para o seu Programa de Estágio com foco em 2023. Ao todo, há 21 vagas distribuídas entre cidades do Paraná, de São Paulo e Mato Grosso. Os candidatos devem se inscrever pelo link https://bit.ly/3VuwaE2 até o dia 23 de dezembro.

Podem se inscrever estudantes de Ensino Superior que tenham previsão de concluir a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, com disponibilidade para estagiar seis horas por dia. Nesta edição, a Companhia adotará o formato online para o processo seletivo, incluindo uma ação gamificada em que os candidatos deverão apresentar suas habilidades na resolução de problemas. As vagas estão abertas para universitários que cursam Administração, Análise de Sistemas, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Logística, Tecnologia da Informação e áreas afins.

Das 21 colocações disponíveis, 13 ficam em Curitiba (PR), três em Araraquara (SP) e duas em São Paulo (SP); Santos (SP), Rio Claro (SP) e Rondonópolis (MT) têm uma vaga cada.

A Companhia busca candidatos que demonstrem proatividade, tenham senso de comprometimento e organização, e potencial para desenvolver o autogerenciamento de suas atividades. Vale lembrar que o programa não tem restrição de idade.

O processo seletivo é composto por cinco etapas: inscrição via site, teste e entrevista coletiva; roda de conversa com gestores e entrevista final, que poderá ser presencial caso seja solicitado pelo gestor imediato. Essas etapas são eliminatórias e ao final desse caminho os aprovados seguem para a etapa de admissão. Os estagiários selecionados serão desenvolvidos por meio de um programa estruturado em três pilares: Matriz de Treinamento (conteúdos específicos para apoiar as atividades de rotina), Encontro com Lideranças (contato com diversas áreas para imersão no negócio e expansão do olhar para a carreira) e Projeto de Melhoria (oportunidade de colocar os conhecimentos em prática e fazer a diferença no negócio com o desenvolvimento de um projeto focado nas necessidades da área).

Os futuros estagiários e estagiárias terão direito aos seguintes benefícios: bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado, vale-refeição ou alimentação, auxílio materno infantil para mães com filhos de até 7 anos, auxílio-farmácia, assistência médica, seguro de vida e assistência odontológica.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de

transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 12 terminais

de transbordo, seis terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias

férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato

Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.