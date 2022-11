César Brustolin/SMCS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do noroeste do Paraná abre, nesta segunda-feiram 7 de novembro, as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS).

As oportunidades são para médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor de ambulância e analista de Recursos Humanos (RH).

O edital está disponível e pode ser acessado online.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede do CIUENP, Divisão de Recursos Humanos, na Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4322, Zona I, em Umuarama, no noroeste do estado.

O local estará atendendo das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados.

As inscrições ficarão disponíveis até 21 de novembro. O resultado será divulgado em 2 de dezembro.

Os selecionados irão atuar nas cidades de:

Umuarama

Goioerê

Ivaiporã

Paranavaí



Vagas e salários

Médico regular – R$ 10.374,74

Médico intervencionista – R$ 10.374,74

Enfermeiro intervencionista – R$ 4.910,62

Condutor de ambulância – R$ 2.057,02

Técnico de enfermagem – R$ 2.205,16

Analista de RG – R$ 3.221,82