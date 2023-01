Reprodução

Como muitos sabem, São Paulo é o principal centro financeiro e corporativo da América do Sul e uma das maiores potências do mundo. A cidade tem mais de duas vezes a riqueza de todos os estados do NE somados e a disparidade fica mais escandalosa quando se considera que a população nordestina é maior que a paulista.

Curiosamente também é a cidade que mais concentra Sugar Daddies e Sugar Babies do Brasil de acordo com pesquisa feita pela plataforma de relacionamentos MeuPatrocínio, que levantou dados sobre seus usuários. Com tanta diversidade, mistura de culturas, opções de atividades e oportunidades, São Paulo é o lugar onde você pode observar uma grande quantidade de homens bem-sucedidos.

Por isso, é também o estado com a maior quantidade de bilionários brasileiros. Das 284 posições na lista da Forbes Brasil de 2022, 113 são ocupadas por super ricos paulistas. O maior bilionário paulista é Eduardo Saverin, segundo colocado do ranking geral, com uma fortuna estimada em R$ 52,80 bilhões. Seguido a Saverin aparece Jacob Safra e seus três irmãos Esther Safra, Alberto Safra e David Safra. Filhos do banqueiro Joseph Yacoub Safra, a fortuna dos herdeiros paulistas está estimada em R$ 38,9 bilhões.

Nos dados coletados pela pesquisa do MeuPatrocínio, o bairro dos Jardins encabeça o ranking de maior número de Sugar Daddies cadastrados na cidade de São Paulo. Em geral, a Zona Oeste foi a campeã entre as regiões. Liderada pelos Jardins, também teve Vila Mariana, Moema e Vila Olímpia como principais bairros com mais Sugar Daddies buscando encontrar Sugar Babies para mimar.

Depois da Zona Oeste, a segunda região do ranking foi a Zona Sul, com o bairro do Morumbi em destaque. Através do site MeuPatrocínio, você pode observar a grande quantidade de homens ricos e bem-sucedidos que vivem na cidade mais movimentada do Brasil.