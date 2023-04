Nesta semana aconteceu o lançamento do programa Crédito Inovação, uma parceria entre o Sebrae e a Financiadora de Estudos e Projeto (Finep), que oferece R$ 1 bilhão para financiamento de projetos inovadores. O lançamento no Paraná aconteceu através de live no canal do Sebrae/PR.



O Crédito Inovação possui taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos que as linhas de crédito disponíveis no mercado. O objetivo é beneficiar, aproximadamente, 3 mil micro e pequenas empresas com o financiamento de projetos inovadores.



O valor médio de cada operação de crédito pode chegar a R$ 350 mil.

Na parceria, o Sebrae oferecerá consultoria gratuita na elaboração de projetos, para apoiar o acesso de micro e pequenos empresários às linhas de crédito. Empresas com receita de até R$ 4,8 milhões por ano estão habilitadas a participar do programa. Os projetos serão submetidos à análise dos agentes financeiros parceiros, a cooperativa de crédito Cresol, o BRDE e a Fomento Paraná.



Segundo o diretor-técnico do Sebrae/PR, César Reinaldo Rissete, o auxílio dos consultores na elaboração do projeto poupa tempo no processo de tramitação das propostas de financiamento.

“Crédito planejado é crédito mais barato. E, além de planejamento, crédito também é relacionamento. Por isso, o Sebrae ajuda os empresários de micro e pequenas empresas desde o início da proposta, com consultorias de inovação, passando pela gestão do recurso até a prospecção do mercado. Esses três fatores, juntos, são fundamentais”, pontuou Rissete.



Além do diretor, participaram da live o gerente da Regional Sul da Finep, Bruno Camargo; o gerente de mercado da Fomento Paraná, Luciano Martins; o diretor de Operações do Setor Privado da Fomento Paraná, Renato Maçaneiro; a representante do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Thais Paola Grandi; e o diretor de Negócios da Cresol, Pablo Guancino.

O gerente da Regional Sul da Finep, Bruno Camargo, explicou que projetos inovadores são aqueles que desenvolvem ou melhoram um projeto, produto ou serviço da empresa. O recurso também pode ser utilizado para melhorar um processo interno da empresa, não necessariamente ser aplicado no desenvolvimento de um produto.

“O conceito de um projeto inovador é responder à pergunta ‘para quê’ e não ‘o quê’. Não se trata apenas de comprar um equipamento, por exemplo. É um projeto muito mais abrangente que pode envolver, estudos, equipe técnica, e tecnologia”, afirmou Bruno.

O diretor de mercado da Fomento Paraná, Vinicius Rocha, falou sobre a parceria do Governo do Estado na parceria.

“A função da Fomento Paraná é fazer com que o empreendedor, que busca inovação, tenha acesso às melhores condições possíveis de crédito disponível. A Finep tem um dinheiro com custo baixo, e a Fomento Paraná fará a distribuição dos recursos aos empresários paranaenses”, completou.