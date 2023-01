Divulgação/Sebrae

Estão abertas as inscrições para o programa Brasil Mais, que conecta Agentes Locais de Inovação (ALI) com micro e pequenas empresas que buscam a transformação digital para ganhar mercado. São 200 vagas abertas para o primeiro semestre de 2023, no Paraná. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas no link https://cloud.cliente.sebrae.com.br/inscricaobrasilmais.

Conforme o coordenador estadual de tecnologia do Sebrae/PR, Vinicius Galindo de Mello, além de aumentar a produtividade e gerar transformação digital, as empresas que participam do programa também ganham um reembolso de até R$ 2 mil para contratar algum tipo de solução digital.

No ano passado, 225 micro e pequenas empresas participaram desta ação de transformação digital e usufruíram de R$ 450 mil em soluções digitais, aproximadamente. Dentre as mais utilizadas pelos donos de micro e pequenos negócios, estão as ferramentas de gestão de clientes, ou “CRMs”.

“A necessidade das empresas se digitalizarem ficou nítida no período de pandemia. Seja para gestão, relacionamento com cliente, ou seja, para marketing digital”, destacou Galindo.

Ele explica que os agentes locais de inovação fazem um diagnóstico das empresas participantes e apresentam aos gestores soluções digitais para aumentar a competitividade e gerar negócios. Durante os seis meses de programa, os agentes também monitoram a implantação das ferramentas que auxiliam às micro e pequenas empresas a ser mais produtivas, inovadoras e, assim, aumentar o faturamento.

A arquiteta Juliana Schützemberger, de Curitiba, participou do programa no ano passado. Ela conta que, logo nos primeiros meses de trabalho percebeu a diferença na gestão da empresa, com a utilização das ferramentas de transformação digital.

“Comecei a ter tempo para focar nas outras necessidades da empresa e ter um planejamento para 2023. Consegui prospectar novos clientes, comecei a estruturar o trabalho para ter colaboradores trabalhando comigo”, compartilhou.

Antes das ferramentas digitais, Juliana organizava os processos da empresa em planilhas o que, segundo a própria arquiteta, gerava perda de tempo e ainda tirava o foco do que era realmente importante para o escritório, como a prospecção de clientes e a busca de novos colaboradores.

“Mergulhei fundo no processo. Iniciei a jornada seguindo as orientações do diagnóstico, pesquisei quais softwares poderiam me ajudar na gestão administrativa e encontrei alguns específicos para minha área. Estudei todos e iniciei a implantação. Posteriormente, o processo de ressarcimento foi extremamente simples de seguir. Fiz exatamente como explicado e, em pouco tempo, estava com o valor na conta da empresa”, acrescentou.

Além das vagas abertas para os seis primeiros meses do ano, em julho o Sebrae/PR vai abrir outra turma, com mais 200 vagas disponíveis. Serão 400 vagas abertas para o Paraná em 2023. Em todo o Brasil, a previsão é que 11 mil empresas sejam beneficiadas com o programa de transformação digital.

Dados recentes divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostram que, das 19,5 milhões das micro e pequenas empresas brasileiras, aproximadamente 5,3 milhões ainda não entraram para o mercado digital, não usam redes sociais, sites ou aplicativos para vendas.

Brasil Mais

O programa Brasil Mais é uma iniciativa do Ministério da Economia em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Sebrae.