Divulgação

Nos dias 5 (quarta) e 6 de abril (quinta-feira) será realizado em Curitiba, Aeroporto de Bacacheri, a segunda edição da Aviation XP-Sul. No ano passado, o evento recebeu mais de 800 visitantes e contou com a presença de 26 marcas. Para este ano já estão confirmadas empresas como Azul Conecta, Helisul, Aeromecânica, Aerotrading e Tecnan, entre outras.

O evento de negócios vem levando para diversas regiões do país o conceito de Aviation Experience, reunindo exposição de aeronaves e diversos produtos e serviços. A possibilidade de fazer voos é um dos principais atrativos. O AviationXP já acontece também no Centro-Oeste e agora também no Nordeste, em Fortaleza.

“O formato de eventos regionais se mostrou muito bom para atender as necessidades de mercados fortes, como o Sul e Centro-Oeste”, disse Gledson Castro, diretor da G2C Events, empresa organizadora do evento. Segundo ele, o Aviation XP se torna um ponto de encontro importante entre um público selecionado, fabricantes e fornecedores, com uma vasta gama de artigos e serviços em dois dias imperdíveis para o setor. “Espaço para networking, começo de negociações de aeronaves, de serviços e também um ambiente perfeito para quem quer ingressar nesse segmento, com a compra de uma aeronave ou de uma cota de compartilhamento”, destacou.

Serviço:

Data – dias 5 (quarta) e 6 de abril (quinta-feira)

Horário – 13h às 20h

Local – Aeroporto de Bacacheri – Curitiba (PR)

Mais informações em https://aviationxp.com.br/

Outros eventos programados para este ano

Já conhecida do público, a Heli XP, maior evento do segmento de asas rotativas da América Latina, acontecerá mais uma vez no Helipark, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio de 2023. Em sua última edição realizada neste ano, a feira recebeu 4.800 pessoas e gerou 23 milhões de dólares em negócios fechados, contando com a presença de 73 marcas e 18 helicópteros expostos.

Uma novidade da G2C que chegou neste ano e voltará em 2023 são as edições regionais da Aviation XP, que visam expandir o mercado de aviação geral para todos os cantos do Brasil. Em 2023, além da edição de Curitiba (PR), nos dias 05 e 06 de abril, teremos Goiânia (GO), nos dias 28 e 29 de junho, com terceira edição; e a estreia em Fortaleza (CE), nos dias 25 e 26 de outubro.

E, para fechar o ano de 2023, a cidade de Jundiaí (SP) receberá mais uma vez a Aviatrade, nos dias 8 e 9 de novembro. O evento já é considerado uma data importante do calendário oficial da região e tem como foco o mercado de aeronaves leve esportiva (LSA), monomotor e pistões da aviação geral. Mais informações em http://www.g2cevents.com.br/