(Levy Ferreira/SMCS)

Estão abertos editais para contratação de fornecedores de gêneros alimentícios, incluindo alimentos especiais, produtos de higiene, de limpeza e utilidades, e de produtos oriundos da agricultura familiar que desejam abastecer os 48 armazéns da família, em Curitiba e Região Metropolitana. O programa é administrado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Com a aprovação da Lei 16.118/2023, sancionada em 4 de janeiro pelo prefeito Rafael Greca, que ampliou o orçamento do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba (FAAC), será possível aumentar o número de fornecedores do programa, segundo a diretora do Departamento de Produção e Economia Alimentar da SMSAN, Ivone Melo.

Ela afirma que o objetivo é ampliar a oferta de mercadorias e estimular a redução de preços nos armazéns. “O objetivo principal é diversificar não só os produtos, mas também os preços daquele grupo de produtos. Assim criamos preços mais acessíveis para todas as pessoas cadastradas no programa”, adiciona.

Mais fornecedores

A ampliação do número de marcas e mix de produtos vendidos nos Armazéns irá criar uma concorrência saudável, afirma o gerente de Compras do Armazém da Família, Wagner Andrade de Souza.

A ampliação de marcas promete também alívio ao bolso do consumidor. “As pessoas cadastradas no programa podem receber até 5 salários mínimos. Com mais variedade de produtos, cuja qualidade é garantida, o cliente pode escolher em qual delas se enquadra melhor no seu orçamento”, salienta.

Os benefícios se estendem ao futuro de uma marca. “É uma grande oportunidade de expor marcas e alavancá-las no mercado local. O cadastro de uma empresa e de uma marca no e-compras abre um leque de oportunidades dentro do abastecimento de produtos aos serviços públicos”, destaca o gerente.

Novas inscrições

Os editais ficam abertos por tempo indeterminado. Atualmente, são quatro editais de chamamentos públicos, referentes ao abastecimento do programa Armazém da Família. Abaixo é possível conferir as informações completas.

Podem se inscrever empresas fornecedoras desses grupos de mercadorias. Nesta etapa, o edital prevê apenas o registro das marcas para a qualificação dos produtos, que, caso sejam aprovados, seguirão para a etapa de aquisição.

Como cadastrar?

As marcas já homologadas, em seus respectivos grupos, podem ser consultadas pelo e-compras, portal pelo qual a Prefeitura de Curitiba realiza as aquisições de bens ou contratação de serviços. Depois, é preciso selecionar o setor/secretaria “SMSAN/FAAC” e utilizar os filtros para encontrar o produto desejado.

As amostras dos produtos listados nos editais poderão ser apresentadas na sede da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, na Rua Dr. Pedrosa, 257 (sala 404, 4º – andar) Centro, em Curitiba, todas as terças e quintas-feiras no horário das 08h às 11:30h e das 14h às 17:00h.

Os produtos serão examinados pela Comissão Técnica de Análise de Amostras da SMSAN em até 60 dias. Os resultados das análises serão publicados no Diário Oficial do Município e enviados, por e-mail, a cada fornecedor para conhecimento.

Caso os produtos sejam aprovados pela comissão, o fornecedor será convidado a participar do próximo certame licitatório no qual o seu produto esteja na pauta.

Dúvidas: cadastrodemarcas@curitiba.pr.gov.br

Para cadastro da empresa

Os interessados deverão efetuar o cadastro de sua empresa no portal da Prefeitura Municipal de Curitiba e-compras.

1. Acessar o Portal e-Compras.

2. Anexar os documentos pertinentes à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira.

Dúvidas sobre o cadastro da empresa, entrar em contato com o e-Compras pelos telefones:(41) 3350-9115, (41) 3350-9017, (41) 3350-9016 ou (41) 3350-9033.