Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Pesquisa da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) revela o crescimento de 25% na contratação do seguro residencial no Brasil, no período de 2017 a 2021. No Paraná, o cresicmento foi de 22,7% no período.



“Foi realmente um crescimento bastante relevante na penetração do seguro residencial”, disse ontem o presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FenSeg, Jarbas Medeiros.



Em termos regionais, a maior penetração, em 2021, ocorreu no Sul do país, com 29,7% de residências com proteção. (ABr)