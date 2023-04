A expectativa para a taxa básica de juros no fim de deste ano ficou estável no Boletim Focus. No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano pela quinta reunião seguida.

A mediana para os juros básicos no fim de 2023 seguiu em 12,50% ao ano. Para o término de 2024, a expectativa continuou em 10,00% pela décima semana consecutiva. Há quatro semanas, as estimativas eram de 12,75% e 10,00%, nessa ordem.

Considerando apenas as 84 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 permaneceu em 12,50%. Para o fim de 2024, seguiu em 10,00%, com 80 atualizações na última semana.

Na segunda reunião do Copom no novo governo Lula, o colegiado afirmou que a conjuntura, marcada por alta volatilidade nos mercados financeiros e expectativas de inflação desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária.

Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reconheceu que a inflação no Brasil está diminuindo, mas de forma mais lenta do que o esperado. Campos Neto destacou que os núcleos estão resilientes, o que mostra que a autoridade monetária tem de ser persistente. Ele ainda disse que é preciso observar uma redução das estimativas de inflação.

Na Focus divulgado nesta segunda-feira, 24, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que se manteve em 8,75%, de 9,00% um mês antes.