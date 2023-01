Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados de atendimento começam a semana com a oferta de 6.962 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de limpeza, com 1.497 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 379 vagas disponíveis no Estado, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 328.

O maior volume de postos de trabalho disponíveis está concentrado na Região Metropolitana de Curitiba, com 1.945. Do total, 328 são para operador de telemarketing ativo e receptivo, 206 para operador de telemarketing somente receptivo, e 40 vagas para operador de telemarketing ativo.

A regional de Toledo é a segunda em quantidade de postos de trabalho abertos (1.532). Os principais são para auxiliar de linha de produção (486), abatedor de aves (100) e auxiliar de limpeza (89).

Na sequência está a regional de Cascavel (1.023). Os destaques são as vagas para magarefe (200), auxiliar de linha de produção (179) e operador de movimentação e armazenamento de carga (50).

Há vagas, ainda, nas regiões de Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Paranavaí, Pitanga, Umuarama, Paranaguá, Campo Mourão, Apucarana, Ibaiti e Cianorte.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.