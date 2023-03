José Fernando Ogura/SMCS

A Semana da Economia vai disponibilizar, a partir desta terça-feira (7/3), 40 toneladas de filé de peito de frango, 35 toneladas de macarrão espaguete e 100 mil latas de sardinha nos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana. Os produtos estarão à venda até sábado (11/3), ou até acabarem os estoques, para quem tem cadastro no programa. A Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) coordena a ação.

Os produtos com o preço reduzido são o quilo do filé de peito de frango da marca Mister Frango, por R$ 8,90; o pacote de 500 gramas de macarrão espaguete Floriani, por R$ 1,99; e a lata de sardinha das marcas Palmeira ou Nautique, por R$ 1,99.

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo. Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.