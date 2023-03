Levy Ferreira/SMCS

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor (amanhã), os Armazéns da Família trazem novos produtos com preços mais baixos.



Os produtos que estarão à venda (enquanto durarem os estoques) de terça-feira a sábado são o feijão preto da marca Catarina (um quilo) por R$ 3,89, a lata de atum ralado Coqueiro (170 gramas) por R$ 3,59; e o pacote do café extra forte a vácuo da marca Da Manhã (500 gramas) por R$ 9,90.



O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo. Na RMC são 14 municípios conveniados.