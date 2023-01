Hully Paiva/SMCS

Café, feijão preto e macarrão. Esses são os três itens com preço especial na primeira Semana da Economia do ano de 2023 no programa Armazém da Família.



Durante a Semana da Economia, os curitibanos cadastrados vão pagar pelo pacote de 1 quilo do feijão preto da marca Caldeirão R$ 2,99. Já o pacote de 500 gramas do macarrão Renata terá um custo de R$ 2,99 e o pacote a vácuo de 500 gramas do Café da marca Da Manhã sairá por R$ 9,90.



A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família. A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba.