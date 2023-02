A Agência do Trabalhador de Curitiba realizou nesta sexta-feira (12) um mutirão para encaminhar candidatos a vagas em shoppings centers da capital e região metropolitana, nos setores de comércio e alimentação. – Curitiba, 12/11/2021 – Foto: SEJUF

A semana do Carnaval abre com 14.260 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e postos avançados de todo o Paraná. Há oportunidades em todos os segmentos da economia: indústria, comércio, serviços e agropecuária. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.048 oportunidades em todo o Estado, seguido de safrista, com 665, alimentador de linha de produção, com 525, e magarefe, com 390.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.292), com vagas para operador de telemarketing receptivo (145), operador de telemarketing ativo e receptivo (127), auxiliar de linha de produção (105) e operador de processo de produção (75). Para preenchimento imediato de postos de trabalho na Capital são oferecidas oportunidades para as funções de auxiliar de cozinha (33), atendente balconista (26), costureira (22), padeiro (9) e colocador de piso vinílico (4).

A regional de Toledo tem 2.254 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos nos municípios da região, com 354, seguido de operador de processo de produção (155), consultor de vendas (103) e operador de máquinas fixas (101).

As regionais de Cascavel (1.254 oportunidades de trabalho), Maringá (1.035), Londrina (974), Pato Branco (933), Apucarana (828), Umuarama (704), Foz do Iguaçu (738), Francisco Beltrão (693) e Cianorte (668) são as com mais vagas na sequência. Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 354 empregos disponíveis, magarefe, 200, monitor agrícola, 54, e desossador, 40. Em Maringá, há vagas para auxiliar de linha de produção (301), alimentador de linha de produção (145), operador de processo de produção (100) e magarefe (95).

Em Londrina, estão disponíveis 220 vagas para alimentador de linha de produção, 191 auxiliar de linha de produção, 177 para safrista e 60 para auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis na região.

Em Apucarana são 80 vagas para auxiliar de linha de produção, 60 para agente de inspeção (qualidade), 60 para alimentador de linha de produção e 46 para costureira (confecção em série).

Em Maringá são 301 para auxiliar de linha de produção, a ocupação com maior número de ofertas, mesmo cenário de Francisco Beltrão, com 220 nessa área, e Umuarama, com 257. Em Foz do Iguaçu são 108 para operador de caixa.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as principais vagas ofertadas pelas regionais AQUI .