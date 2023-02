Gelson Bampi

Moradores de Araucária interessados em aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho têm até o dia 7 de março para realizar inscrição no processo seletivo para quatro cursos de Qualificação Profissional ofertados gratuitamente pelo Senai em parceria com a ANSA e a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE).

Ao todo são 96 vagas gratuitas organizadas entre os cursos: 1) Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção; 2) Operador de Processos Logísticos e Industriais; 3) Operador de Processos de Produção; e 4) Eletricista de Instalações Prediais.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 7 de março. A ficha de pré-matrícula deve ser solicitada pelo e-mail fernanda.carlima@sistemafiep.org.br. Informações e dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (41) 9 8740-6369.

As aulas iniciam no dia 27 de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira na unidade do Senai CIC, em Curitiba, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, conforme horário estabelecido pela unidade.

Os alunos terão direito a dois vale-transporte por dia, de acordo com o calendário escolar e presença do aluno, sendo: um TRIAR (Araucária-Curitiba) e um URBS (Curitiba-Araucária), além de um lanche para cada dia de aula.

Atenção aos pré-requisitos:

Para o curso 1, os pré-requisitos para concorrer às vagas incluem ter o Ensino Fundamental completo. Já os cursos 2, 3 e 4, os interessados precisam ter concluído pelo menos o 5º ano do Ensino Fundamental.

Egressos da ANSA (ex-trabalhadores da empresa); pessoas com idade entre 30 e 59 anos, em situação de vulnerabilidade econômica e social; e moradores dos bairros: Jardim Alvorada; Thomaz Coelho; Costeira (Jardim Maranhão, Jardim Norma Chantily, Jardim Planalto); Tindiquera (Jardim Gralha Azul, Santa Regina, São Sebastião); Chapada e Estação terão preferência para a vaga.

A classificação dos candidatos se dará pelos seguintes critérios: família beneficiada em algum programa e/ou benefício social; período de desemprego; renda per capita; e idade.

Etapas para o processo seletivo e matrículas:

Inscrições até: 07/03/2023. A ficha de pré-matrícula deve ser solicitada pelo e-mail fernanda.carlima@sistemafiep.org.br. Informações e dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp (41) 9 8740-6369.

Resultado da 1ª fase do processo seletivo: a partir do dia 09 de março via e-mail.

Entrevistas Sociais: de 10/03 a 12/03/2023.

Resultado da 2ª fase do processo seletivo: a partir do dia 17 de março via e-mail.

Início das aulas: 27/03/2023

Local do curso: Senai CIC (Rua Senador Accioly Filho, 298, Cidade Industrial de Curitiba).

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, em turmas organizadas nos períodos da manhã (9h às 12h), tarde (13h30 às 16h30) e noite (19h às 22h), conforme disponibilidade estabelecida pela unidade.

Informações e dúvidas podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp (41) 9 8740-6369.

SERVIÇO:

Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional – Senai e ANSA

Cursos ofertados: 1) Assistente de planejamento, programação e controle de produção; 2) Operador de processos logísticos e industriais; 3) Operador de processos de produção; e 4) Eletricista de instalações prediais.

Total de vagas: 96

Inscrições para o processo seletivo: até 07/03

Início das aulas: 27/03

Local: Senai CIC

Dúvidas e informações: (41) 9 8740-6369 – WhatsApp