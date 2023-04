Gelson Bampi

O Senai Paraná divulga edital com a 1ª entrada de gratuidade para Cursos Técnicos em suas unidades educacionais. As inscrições iniciaram na sexta-feira, 31 de março, a partir das 9h, no site sistemafiep.org.br/gratuidade, e seguem até o dia 12 de abril.

As aulas iniciam no dia 24 de abril e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Ao todo estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas em 57 cursos organizados em 28 unidades do Senai Paraná em diferentes regiões do estado.

São Cursos Técnicos nas áreas de Administração, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Finanças, Informática, Logística, Manutenção Automotiva, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Vestuário e Modelagem do Vestuário.

Com duração entre 18 e 24 meses, nas modalidades presencial ou EAD, existem opções de Cursos Técnicos para o período da manhã, tarde, noite ou integral, de acordo com a disponibilidade das unidades participantes.

O edital completo, com todas os cursos e unidades participantes pode ser conferido no site: sistemafiep.org.br/gratuidade.

Validação do processo de inscrição:

A equipe do Senai Paraná entrará em contato com os candidatos inscritos para prosseguir com o processo de validação e efetivação da matrícula, que deverá ser concluída presencialmente na unidade Senai escolhida para realização do Curso Técnico.

Em caso de inelegibilidade ou desistência, a vaga poderá ser repassada para o próximo candidato da fila.

Para efetivar a matrícula, os candidatos devem apresentar RG e CPF, ou CNH, histórico escolar ou declaração de matrícula do Ensino Médio e comprovante de endereço. Estrangeiros devem apresentar RNE ou CNH.

A instituição também disponibiliza o e-mail gestaogratuidade@sistemafiep.org.br e o WhatsApp (41) 3271-9138 para atendimento em caso de dificuldade ou esclarecimento de dúvidas dos candidatos, relacionadas ao processo de inscrição.

Confira o cronograma:

31/03 a 12/04 – período para inscrição

13/04 e 14/04 – divulgações das listas de inscritos por cursos e contato do Senai para efetivação das matrículas

14/04 a 24/04 – período de realização das matrículas/assinatura do contrato educacional, conforme contato da unidade do Senai Paraná participante

24/04 – Início das aulas dos Cursos Técnicos

SERVIÇO:

Cursos Técnicos Gratuitos do Senai Paraná

Inscrições: até 12/04 em sistemafiep.org.br/gratuidade

Início das aulas: 24/04

Dúvidas e Informações: e gestaogratuidade@sistemafiep.org.br