O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 59,7 em dezembro de 2022 a 64,9, na leitura final de janeiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta menor, a 64,6. As expectativas para a inflação em 12 meses caíram de 4,4% em dezembro para 3,9% em janeiro. Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação se mantiveram em 2,9% neste mês.