O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil ), Jorge Viana, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, confirmaram nesta segunda-feira, 24, que a Embraer, em conjunto com a Indústria Aeronáutica de Portugal (Ogam), vai produzir o Super Tucano em Portugal. As aeronaves estarão dentro das normas da Otan o que deve transformar Portugal numa plataforma para a exportação aos países membros da organização e da Europa. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na última sexta-feira, 21, pelo ministro da Defesa José Múcio Monteiro. Além do Super Tucano, a Embraer tem uma parceria com a Ogma no KC 390, outro avião de guerra usado em transporte de carga e abastecimento.