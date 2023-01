O Santander Brasil informou que Sérgio Rial renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do banco, e também aos postos nos comitês de assessoramento ao conselho que ele integrava. O pedido de renúncia foi entregue pelo executivo nesta sexta-feira, 20.

O comunicado do banco não traz maiores detalhes a respeito da renúncia de Rial, que foi o CEO do banco no Brasil até o início de 2022.

O executivo voltou aos holofotes na semana passada ao renunciar ao cargo de CEO da Americanas, após menos de duas semanas, diante da descoberta de um rombo contábil da ordem de R$ 20 bilhões.

Rial, que havia sido anunciado pela Americanas em agosto do ano passado, afirmou nesta semana, em postagem em seu Linkedin, que especulações em torno das circunstâncias de sua passagem pela varejista seriam “leviandades”.

“Eu jamais transigiria com a minha biografia”, escreveu ele, refutando especulações de que saberia dos problemas da companhia antes de assumi-la.

Desde a revelação do rombo, a Americanas vive uma crise sem precedentes. Em cerca de uma semana, a companhia teve de abrir negociações com os bancos credores.

Em um primeiro momento, Rial assessorou os acionistas de referência da varejista nestas negociações, mas acabou deixando esse posto com a contratação do banco Rotschild.

Na quinta-feira, a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial, com R$ 43 bilhões em dívidas. O pedido foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro.