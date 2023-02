O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse que atualmente os investidores estrangeiros veem oportunidades no Brasil e que, por isso, está otimista com o câmbio no País.

“Está vindo muito dinheiro para países emergentes”, disse sobre o grupo de países em que figura o Brasil. Antes, Serra disse que há um movimento de desvalorização do dólar, o que é favorável ao País. “Sou otimista com o câmbio. O real está performando melhor na margem”, reforçou.