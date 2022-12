Arquivo Bem Paraná

As pequenas empresas do setor de Serviços são as mais otimistas e as que mais apostam no aumento do número de empregados nos próximos três meses, período que engloba as festas de fim de ano e férias escolares. Segundo pesquisa feita em outubro pelo Sebrae e pela Fundação Getulio Vargas, 19,8% dos donos de micro e pequenos empreendimentos acreditam que farão novas contratações no período.



O segundo segmento com melhores perspectivas de geração de novas vagas de trabalho é o da Indústria, onde 18,3% dos empreendedores apostam em contratações. O comércio vem logo a seguir, com índice de 15,3% quanto á contratação no período.