A partir de fevereiro, o Banco do Brasil será a instituição financeira a atender os servidores, empregados públicos, aposentados, pensionistas e estagiários vinculados à Prefeitura de Curitiba. A mudança é necessária porque o contrato com a Caixa Econômica Federal está sendo encerrado.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) alerta que, em janeiro, os pagamentos de salários e benefícios ainda serão feitos pela Caixa. A bolsa-auxílio dos estagiários, paga no dia 15 de janeiro, também. Já o pagamento dos estudantes relativo ao mês de janeiro, a ser pago dia 15 de fevereiro, será pelo Banco do Brasil.

O Perguntas e Respostas a seguir responde as principais dúvidas dos servidores. Ele poderá ser atualizado com outras questões, durante o processo de migração das contas.

Para outras informações, acesse o site do banco ou ligue para a Central de Atendimento – telefone 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

É obrigatório que o servidor da Prefeitura de Curitiba tenha conta no Banco do Brasil para receber o salário?

Sim, servidores, aposentados, pensionistas, estagiários precisam ter uma conta-salário no Banco do Brasil para que a Prefeitura de Curitiba efetue o crédito. A mudança está prevista para fevereiro de 2023.

A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador (Prefeitura de Curitiba) na instituição financeira que processa a folha de pagamento (Banco do Brasil). É destinada a receber salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e bolsas-auxílio.

Preciso ir a uma agência para abrir a conta no Banco do Brasil?

As contas serão abertas de forma eletrônica e automática, necessitando apenas que o cliente realize a complementação da conta para sua ativação.

Existem duas formas de complementação:

Via aplicativo Banco do Brasil

Indo a qualquer agência do BB com o documento de identificação (RG ou CNH)

Existe uma Central de Atendimento especializada para ajudar o servidor nesse processo (telefone 4003-5289 para capitais ou 0800 729 5289 para demais localidades).

Como realizar a complementação da conta corrente aberta pela Prefeitura de Curitiba?

Como realizar a complementação da conta corrente aberta pela Prefeitura de Curitiba?

Haverá um atendimento diferenciado nas agências, caso o servidor prefira a complementação da conta nas agências?

Sim. As agências BB localizadas em Curitiba estão mobilizadas para dar um atendimento diferenciado aos servidores, com horário estendido e exclusivo das 8h às 10h, de 9 de janeiro até 3 de fevereiro de 2023.

Para proporcionar maior conforto, propõe-se que o atendimento presencial siga preferencialmente o cronograma abaixo:

Nascidos de janeiro a março: 09.01 a 13.01

Nascidos de abril a junho: de 16.01 a 20.01

Nascidos de julho a setembro: 23.01 a 27.01

Nascidos de outubro a dezembro: de 30.01 a 03.02

Adicionalmente, o servidor, aposentado, pensionista conta ainda com unidades de atendimento no subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817) e no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Quem tem conta no Banco do Brasil, precisa abrir nova conta para receber o seu pagamento?

Não. Caso o servidor já possua uma conta no BB, ela será automaticamente reaproveitada, desde que não tenha bloqueio e não seja conta conjunta.

Contudo, o servidor precisa acessar o APP BB ou Internet e efetuar o registro de opção bancária. O caminho é: Menu / Conta corrente / Portabilidade de salário – LOB / Alterar conta BB para receber salário.

Para onde será enviado o cartão da conta aberta?

O cartão será enviado para o endereço da residência do cliente constante no cadastro da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) no momento da abertura da conta.

Como funciona o cartão da conta aberta?

O cartão permite a movimentação, saques, contratação de empréstimos e demais serviços via terminais de autoatendimento, bem como compras a débito e/ou crédito no comércio.

Caso não seja possível a entrega do cartão na residência do cliente, ele será remetido para a agência detentora da conta corrente. As informações de localização e retirada serão recebidas pelo cliente via SMS.

Para verificar se o cartão está apto ao crédito, o cliente pode verificar em qualquer agência do BB ou através da Central de Relacionamento BB (telefone 0800-729 0001 ou 4004-0001 – capitais) após a complementação da conta.

O servidor pode manter no BB apenas a conta-salário para recebimento do seu pagamento?

Sim. O servidor pode manter apenas a conta-salário e não precisa aderir a uma conta de depósitos à vista (conta corrente) no BB para realizar o pagamento do salário.

Como sacar os recursos da conta-salário?

Os recursos creditados na conta-salário podem ser sacados nos terminais de autoatendimento ou diretamente nos guichês de caixa das Agências BB.

Quais serviços estão incluídos na conta-salário?

Na conta-salário do BB são disponibilizados os seguintes serviços:

Extratos e saldos;

Saques totais ou parciais dos recursos (no caixa ou nos terminais de autoatendimento);

Compras na função débito em estabelecimentos comerciais;

Transferência para conta corrente do BB da qual o cliente seja um dos titulares;

Transferência via TED para conta corrente em outro banco da qual o cliente seja um dos titulares.

O servidor pode solicitar a portabilidade salarial? Como?

Sim. Os servidores, aposentados, pensionistas ou estagiários que pretendem manter seus proventos nas instituições financeiras atuais precisam realizar a complementação da conta e solicitar a portabilidade de salário pelo aplicativo da instituição escolhida, presencialmente no banco escolhido ou nas dependências do Banco do Brasil.

O Banco do Brasil informa que os servidores que optarem por receber em outra instituição financeira não farão jus ao pacote de benefícios que o Banco do Brasil preparou para os servidores da Prefeitura de Curitiba, disponíveis no site www.bb.com.br/parana .

Quais os benefícios oferecidos pelo BB aos clientes da Prefeitura de Curitiba?

Cartão de crédito: cartões Visa ou Elo com 12 meses de isenção da anuidade, válido para titular e adicional.

Programa de relacionamento para os clientes com cartão de crédito ativo.

Pacotes de serviços: isenção, por 12 meses, a partir do primeiro processamento de salário no BB.

Cheque Especial: desconto nas taxas de juros do cheque especial para clientes Estilo.

Crédito: condições diferenciadas para contratação de Crédito Consignado Novo, Renovação e Portabilidade.

Investimentos: para clientes com perfil investidor, portfólio completo para diversificação.

Consórcio: desconto de até 20% na taxa de administração para quem recebe no BB.

Seguros: proteção e segurança completa com Seguros de Vida e Seguro Auto BB.

Crédito Imobiliário: desconto na taxa de financiamento imobiliário para quem mantém recebimento de salário no BB. Processo 100% via APP.

Confira todos os benefícios no site bb.com.br/parana.

O BB oferece crédito consignado para servidores da Prefeitura de Curitiba?

Sim. O BB já está credenciado para a oferta de crédito consignado.

É possível realizar a portabilidade de consignado de outras instituições financeiras para o BB.

O servidor pode cadastrar no Banco do Brasil os débitos automáticos de suas contas?

Sim. Para cadastrar os débitos automáticos de água, luz, TV a cabo, dentre outras, é desejável apresentar uma cópia da fatura do serviço, em uma agência do BB. A solicitação também pode ser feita pelo aplicativo do BB ou pelos terminais de autoatendimento.

É preciso entrar em contato com a Caixa para pedir a transferência de salário para o BB?

Não. A Prefeitura de Curitiba fará o pagamento diretamente na conta do BB.

Quais os canais de atendimento disponibilizados pelo BB para os servidores?

Agências BB

Central de atendimento especializada: 4003-5289 (capitais) 0800 729 5289 (demais localidades)

Site exclusivo: www.bb.com.br/parana