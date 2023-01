Hully Paiva/SMCS

Com a abertura das contas no Banco do Brasil para todos os servidores, aposentados, pensionistas e estagiários da Prefeitura de Curitiba, cada um deve fazer a complementação da sua conta para poder movimentá-la a partir do pagamento de fevereiro. Esta etapa pode ser feita em qualquer agência de atendimento do país.

Em Curitiba, durante a semana de 23 a 27 de janeiro, os aniversariantes de julho, agosto e setembro serão atendidos de forma preferencial. Aqueles que perderam o cronograma iniciado em 9 de janeiro também devem comparecer para a complementação das informações. Na semana de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, o cronograma dará preferência aos aniversariantes de outubro a dezembro.

O pagamento do mês de janeiro ainda será feito pela Caixa Econômica Federal. A partir de fevereiro, o Banco do Brasil será a instituição financeira responsável.

Em 30 agências de Curitiba os servidores têm atendimento diferenciado das 8h às 10h, até 3 de fevereiro. Quem preferir, também pode ir a uma agência no horário regular de funcionamento, das 10h às 16h.

Além das agências, existe um ponto para atendimento exclusivo no prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico) e Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória). Nestes dois endereços, o atendimento é das 9h às 17h, nos dias úteis.

Conta aberta

A conta aberta a pedido da Prefeitura de Curitiba no BB permitirá aos que trabalham na Prefeitura ou são beneficiários do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba) alguns serviços. Dentre as facilidades estão a isenção do pacote de serviços por 12 meses, a partir do primeiro processamento de salário no BB; condições diferenciadas para contratação de crédito consignado novo, renovação e portabilidade; cartões de crédito Visa ou Elo com 12 meses de isenção da anuidade (para titular e adicional); desconto nas taxas de juros do cheque especial para clientes Estilo; desconto de até 20% na taxa de administração de consórcio para quem recebe no BB; desconto na taxa de financiamento imobiliário para quem mantém recebimento de salário no BB. Estas e outras informações podem ser consultadas pelo site bb.com.br/parana.

Os que optarem por manter apenas a conta-salário e não fizerem portabilidade, poderão sacar (total ou parcialmente) o dinheiro nos terminais de autoatendimento ou diretamente nos guichês de caixa das agências BB.

Para a conta-salário, os serviços disponíveis serão: extratos e saldos; compras na função débito em estabelecimentos comerciais; transferência para conta corrente do BB da qual o cliente seja um dos titulares; e transferência via TED para conta corrente em outro banco da qual o cliente seja um dos titulares.

Os que já têm conta individual e ativa no Banco do Brasil poderão receber o pagamento nesta mesma conta.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) alerta que é importante que todos mantenham a conta aberta no Banco do Brasil, para a garantia do pagamento.