Hully Paiva/SMCS

Servidores, aposentados, pensionistas e estagiários nascidos entre outubro e dezembro são convocados para a complementação de contas obrigatória do Banco do Brasil. Do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro, este grupo tem atendimento prioritário e deve comparecer a uma das 30 unidades do banco para finalizar a abertura da conta e garantir o pagamento a partir de fevereiro.

Nascidos nos meses anteriores que ainda não cumpriram esta etapa ainda podem concluir a abertura da conta nas agências.

A semana será a última na qual os servidores e beneficiários terão atendimento com exclusividade das 8h às 10h nas 30 agências de atendimento, além do horário regular – das 10h às 16h.

Todas as contas foram abertas automaticamente, sendo necessário apenas a sua complementação. A atualização deve ser feita o quanto antes, ainda que o primeiro pagamento pelo Banco do Brasil seja feito no fim de fevereiro. A expectativa é que até o dia 10 de fevereiro todos concluam essa etapa e tenham seu pagamento garantido em uma conta no Banco do Brasil.

Há ainda três unidades exclusivas para atendimento dos servidores: no subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico) e no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória) o atendimento é das 9h às 17h, e na Rua da Cidadania do Tatuquara, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.