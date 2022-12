Divulgação/ICI

A partir do dia 15/12, os servidores, aposentados e pensionistas que usam o Cartão Qualidade para fazer compras nos estabelecimentos conveniados poderão verificar e utilizar a margem consignável do mês de dezembro.

O valor até o qual cada servidor pode utilizar será antecipado para permitir que o interessado possa fazer suas compras para o período de Natal e Ano Novo.

Nos demais meses do ano, como regra, a carga é liberada no dia 21. As compras feitas com o Cartão a partir de 15/12 serão descontadas no fim de janeiro de 2023, com o pagamento do mês.

A margem liberada é calculada de acordo com a renda de cada um. Para conferir quanto foi liberado e quais são os estabelecimentos conveniados, servidores, aposentados e pensionistas podem fazer a consulta pelo aplicativo, disponível para ios e android ou ainda pelo site do Cartão Qualidade. Por telefone, o atendimento é feito pelos seguintes números: (41) 3074-6262 ou (41) 3350-6262.

Aproximadamente 40 mil pessoas têm o Cartão Qualidade para uso nos cerca de 300 estabelecimentos conveniados com mais de 1.600 pontos de venda como mercados, farmácias e postos de combustíveis.

Armazéns da Família aceitam Cartão Qualidade

As 35 unidades dos Armazéns da Família aceitam o pagamento com o Cartão Qualidade. Servidores com renda de até R$ 6.060 (equivalente a cinco salários mínimos em 2022) podem fazer suas compras nas unidades que estarão em funcionamento até as 14h do dia 22/12.

Os produtos vendidos nas unidades da Prefeitura de Curitiba têm preço, em média, até 30% menores do que os praticados em estabelecimentos comerciais convencionais.