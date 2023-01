Marcelo Camargo/ABr

O setor de serviços foi o que mais empregou no Paraná em 2022, respondendo por mais da metade das vagas abertas até novembro. O setor, que congrega atividades como restaurantes, hotéis, academias e salões de beleza, abriu 89.124 postos. A indústria vem na sequência, com 25.946. No total o Estado gerou 153.693 vagas.



Eles são seguidos de perto pelo comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que chegou a 25.498 novos empregos; construção civil, com 7.963 postos de trabalho; e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com outras 3.329 vagas.