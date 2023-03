Divulgação

O Dia Internacional da Mulher (8/3) é uma importante data no calendário mundial, de reflexão sobre a luta e conquistas dos direitos das mulheres. O Shopping Curitiba faz parte desse movimento, com a campanha “Bela e Toda Dela”, promovendo ações ligadas à temáticas de empoderamento feminino.

Na quarta-feira (8/3), a partir das 14h, as clientes que estiverem no shopping poderão participar de uma dinâmica com um espelho na qual serão convidadas a refletirem sobre o valor de si mesmas. O shopping irá gravar um vídeo da ação, que será divulgado nas redes sociais.

Além disso, o Shopping Curitiba convidou diversas mulheres que fazem parte da história do shopping para gravarem um vídeo respondendo à pergunta “O que você diria para si mesma de 10 anos atrás?”. O material será divulgado nas redes sociais ao longo da semana.

Durante a Semana da Mulher, o Shopping Curitiba preparou também pílulas de conteúdo sobre autocuidado e valorização feminina nas redes sociais e e-mail marketing.

