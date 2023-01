Divulgação/Assessoria de Imprensa

As férias de verão são perfeitas para quem ama aproveitar o tempo junto com as crianças, criando memórias inesquecíveis. Para quem está em busca de atividades diversificadas para divertir e arrancar aquelas gargalhadas da criançada, o Shopping São José preparou uma ação bem especial para o próximo mês. A partir desta sexta-feira, dia 13 de janeiro, o empreendimento vai receber as “Férias com Luccas Neto”, um circuito em formato de gincana, com brincadeiras para meninos e meninas de todas as idades.

Baseado nas histórias e visuais do desenho animado de Luccas Neto, maior produtor de conteúdo infanto-juvenil do Brasil, a atração vai transformar a praça de eventos do Shopping São José em um universo lúdico com entretenimento garantido para os fãs mirins aproveitarem muito. O espaço temático, que contará com monitoria, inclui escorregador gigante com piscina de bolinhas, acerte ao alvo com estilingue gigante, cantinho da pintura e cabine de leitura do mundo das boias coloridas.

“O período de férias escolares sempre traz esse desafio de seguir estimulando e entretendo os pequenos, e nossa programação é pensada exatamente para proporcionar uma opção descomplicada, criativa e dinâmica para que as famílias curtam momentos divertidos e de qualidade“, destaca Talita Dallmann Sabino, gerente de marketing do do Shopping São José. A atração faz parte da programação de férias do Shopping São José e estará disponível diariamente até 12 de fevereiro. A gincana terá duração de 20 minutos e os ingressos custam R$ 12 por criança.

Sobre Luccas Neto

Maior produtor de conteúdo infanto-juvenil do Brasil e um dos mais relevantes do mundo, Luccas Neto é um fenômeno quando o assunto é entretenimento para crianças. Com vídeos curtos que trazem números musicais, aventuras e histórias com mensagens positivas e tópicos pedagógicos voltados ao público infantil, o artista domina o nicho com um canal no Youtube que acumula mais de 38 milhões de inscritos. Com um público cativo e apaixonado pelos seus conteúdos, Luccas Neto ainda conta com uma versão em desenho animado, brinquedos exclusivos e um espetáculo musical que viaja o país com uma super produção.

