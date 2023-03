Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Shopping São José, que completa 15 anos de história neste ano, vai celebrar a Páscoa com uma programação bem especial com foco na criançada. O empreendimento preparou atividades gratuitas para os pequenos curtirem a data mais doce do ano com muito aprendizado e diversão.

A programação oficial começa no dia 01 de abril, com a chegada do Coelinho da Páscoa. O personagem vai desembarcar na entrada do shopping e caminhar pelos corredores interagindo com as crianças. O público ainda poderá registrar o momento em um espaço especial para fotos.

Completando a programação, entre os dias 02 e 09 de abril, o Shopping São José vai promover uma exclusiva Oficina de Bolachas de Páscoa. Com uma estrutura pensada especialmente para garantir o conforto e segurança das crianças, o espaço vai contar com decoração temática e monitoria. Em parceria com a Vovó Elza Bolachas, os pequenos vão se tornar mini confeiteiros enquanto se divertem decorando e colorindo as deliciosas bolachas. As oficinas são gratuitas e terão duração de 20 minutos, com turmas diárias a partir das 14h às 21h.

Sessão Azul

No domingo, dia 02 de abril, o Shopping São José vai promover sessões especiais da Oficina de Bolachas de Páscoa voltada especialmente para crianças autistas e PCD, de todas as idades. Serão dois horários para que as crianças e seus acompanhantes possam aproveitar com tranquilidade: 11h e 11h30. Além do período exclusivo, o público TEA e PCD é bem-vindo em todas as sessões da Oficina com prioridade na fila e no atendimento, conforme previsto em lei.

O Shopping São José fica na Rua Dona Izabel A Redentora (n° 1434), no Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já a praça de alimentação e as opções de lazer funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Mais informações no perfil oficial do empreendimento no Instagram (@shopsaojose).