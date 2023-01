Divulgação/Assessoria de Imprensa

Centenas de lojas do Palladium Curitiba, Shopping que tem o maior mix de operações do Paraná, se preparam para realizar a tradicional Grande Queima de estoque, que em 2023 acontece entre os dias 02 e 05 de fevereiro. Serão quatro dias de muitas ofertas aos consumidores. O diferencial desta ação está ancorado em dois pontos. O primeiro é que não se trata de liquidação, mas sim, de uma ação para queimar estoques de coleções que eventualmente não foram comercializadas nos últimos meses.

O segundo ponto é que esses itens são de diversos segmentos e ganham vantajosos descontos que podem chegar até 70% do valor original. “Este é o compromisso que temos com todos os lojistas participantes, ter promoções atraentes, pois os clientes do Palladium já esperam por esta data e buscam por produtos que efetivamente tenham bons descontos”, diz a gerente de marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira.

O Palladium realiza a Grande Queima duas vezes no ano. A do primeiro semestre ocorre tradicionalmente no mês de fevereiro e coloca centenas de produtos em oferta ao mesmo tempo a disposição dos consumidores.

Serviço

Grande Queima de Verão – Shopping Palladium Curitiba.

02 a 05 de fevereiro.