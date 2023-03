Divulgação/Palladium

Na semana em que diferentes países celebram o ‘Dia Internacional da Mulher’, o Palladium Curitiba homenageia o público feminino com uma edição especial da campanha ‘Compre e Ganhe’ e que vai presenteá-las com um acessório pra lá de prático, o qual promete deixar os dias ainda mais leves e organizado a todas as mulheres. O presente disponível para troca será um organizador de bolsas disponíveis em três cores, a escolha das clientes, sendo possível regatá-los entre os dias 06 e 13 de março.

O acessório, ou ‘bolsinha’, comporta espaços para inserir inúmeros objetos de forma prática, rápida e organizada. Seu diferencial está na facilidade que oferece na hora de fazer a troca de bolsas conforme o look. Ou seja, é uma bolsinha que cabe dentro de outras maiores e dispensa fazer a migração de item por item toda vez que a pessoa deseja utilizar outra bolsa.

“Nossa ideia foi justamente entrar no dia a dia da mulher, entregar a elas um item que poderá amar usar. Afinal é quase uma unanimidade a preferência do público feminino por bolsas e este acessório com certeza vai ajudá-las em sua organização diária, deixando seus dias mais leves sem perdas de tempo”, diz a gerente de marketing do Palladium Curitiba, Cida Oliveira.

Para participar da promoção Compre e Ganhe é muito fácil. A cada R$ 500 acumulados em Notas Fiscais no período de vigência da campanha, cliente ganha um organizador de bolsas – limitado a um presente por CPF.

Serviço:

Semana do Dia Internacional da Mulher – Shopping Palladium Curitiba.

A cada R$ 500 em compras, clientes podem fazer a troca por um organizador de bolsas disponíveis em três cores e limitado a um por CPF.

Promoção Compre e Ganhe ocorre entre os dias 06 e 13 de março de 2023.