Reprodução

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, ParkShoppingBarigüi promove a ¨Semana do Shopping Lover¨. Entre os dias 13 e 19, os clientes podem encontrar diversas ofertas nas lojas do PkB e cupons de desconto incríveis no app Multi, além de serviços e experiências exclusivas.

Pelo app Multi, os clientes do PkB aproveitam as vantagens como ofertas com descontos para utilizarem diretamente nas lojas: os cupons do Multi são benefícios exclusivos que precisam ser ativados no app e resgatados na loja. Além disso, também ganham descontos de 10% no pagamento do estacionamento pelo Multi. Basta acessar o app, clicar em “Pagamento Estacionamento” na tela principal, escanear seu ticket e o desconto será aplicado automaticamente. Ainda pode escolher a opção crédito ou pela novidade em pagar com desconto com Pix no Multi.

A ação acontece simultaneamente em todos os shoppings Multiplan. “A nossa missão é, cada vez mais, conhecer e nos aproximar dos nossos clientes. Por isso, para o Dia do Consumidor, criamos a campanha Semana do Shopping Lover, na qual disponibilizamos, no Multi, cupons de lojas, serviços e experiências. Com isso, podemos entender melhor seus hábitos, aprimorando cada vez mais a experiência e a jornada de compra”, destaca Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (MIND) da Multiplan.

A “Semana do Shopping Lover” é mais uma ação que oferecer experiências cada vez mais personalizadas baseadas nos hábitos e preferências do cliente no aplicativo. As ofertas podem ser acessadas, ainda, pelo site do shopping.