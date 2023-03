Divulgação/Ventura

O Ventura Shopping realiza eventos alusivos à Páscoa 2023 com programação gratuita para toda a família a partir deste final de semana. Os pequenos, por exemplo, poderão participar de oficinais infantis de pintura, decoração de bolacha e diferentes atividades que ocorrerão na Praça Central do mall. Entre os dias 01/04 e 09/04 as crianças poderão participar das ações disponibilizadas pelo Ventura em um espaço todo ambientado com a temática da data festiva.

No domingo de Páscoa, além das atividades, o shopping vai promover a visita do Coelhinho que circulará, pelo mall. Para as oficinas de pintura de bolacha é preciso fazer inscrição prévia no app Podi. Turmas a cada 30 minutos com presença de no máximo 10 crianças.

Enquanto a garotada se diverte, pais e responsáveis também podem programar suas compras de Páscoa. No Ventura Shopping são cinco lojas que oferecem uma variedade de chocolates, ovos, dicas de presentes e muito mais.

E, entre os dias 06 e 09 de abril, o Shopping recebe mais uma edição da ‘Feira de Artesanato’ com exposição de pequenos empreendedores da comunidade local. Muitos dos expositores trarão para o público opções de produtos voltados a celebração da Páscoa, além de variedades de decoração em madeira (MDF), crochê, tricô, doces, produtos geeks, plantas, pedras e cristais.

Páscoa Ventura Shopping

Oficinas de Páscoa – Com oficinas de pintura de desenhos de segunda-feira a quinta-feira, decoração de bolachas: feriado, sábado e domingo e vista do Coelhinho no domingo dia 09/04.

Atividades iniciam em 01 de abril e segue até o Domingo de Páscoa, 09 de abril.

Mais informações no site: https://www.venturashopping.com.br/