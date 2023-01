Divulgação

Repetindo o enorme sucesso dos anos anteriores, o Shopping Jardim das Américas novamente aposta nas promoções de verão neste início de ano. O Liquida Verão acontece de 25 a 29 de janeiro, com descontos imperdíveis que chegam a 70% off.

É a oportunidade de fazer a renovação no guarda-roupa, comprar itens de decoração, esportivos, sapatos, produtos de beleza, livros, entre outros, com preços incríveis. Para dar uma mãozinha para encontrar as melhores ofertas, a influencer Eli, do perfil do Instagram @achadosdaelioficial fará um tour pelo Shopping, mostrando as ofertas.

Algumas oportunidades: na Chocolates Weissburg – 1º piso – tem praliné 120g, de R$ 29,80 por R$ 22,35. Na La Rosie – 1º piso – a rasteira pedraria da Arezzo está de R$ 159,90 por R$ 99,90. E na Otello – Piso Térreo – a camiseta wood bridge estonada está saindo por apenas R$ 79,00.

No aplicativo do Shopping Jardim das Américas, disponível para Android e IOS, há cupons e promoções especiais para os usuários, além de um guia de lojas, compra de ingressos para cinema, novidades do Shopping. Não perca tempo e venha aproveitar os descontos do shopping.