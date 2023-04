Reprodução

Está chegando a hora de quem busca um “aumiguinho” de estimação encontrar seu pet! No dia 29 de abril, o Shopping Jardim das Américas promove, em parceria com o grupo de protetoras Tomba Latas, a 12ª edição do tradicional Jardim Animal. O evento é gratuito, e acontece no estacionamento G1, próximo ao laboratório Frischmann Aisengart, das 12h às 18h.

Nesta ocasião, o Shopping trará diversos cães prontos para ganhar um novo lar! Além de conhecer os bichinhos, o público também poderá ajudar na causa doando pacotes de ração, roupinhas e acessórios. Uma excelente oportunidade para quem procura adotar um pet para completar a família. No dia do evento não haverá recolhimento de animais.

Vale lembrar ainda que, devido ao feriado do Dia do Trabalho, segunda-feira, dia 1º de maio, as lojas do Shopping Jardim das Américas estarão fechadas e a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 21h. Já a academia, cinema e Espaço Gourmet, de acordo com seus horários.