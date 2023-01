Divulgação/Assessoria de Imprensa

As férias de Verão chegaram e muitas famílias aproveitam para curtir junto com a garotada as inúmeras atrações disponíveis na cidade voltadas para a criançada. O Ventura Shopping, localizado no bairro Portão, programou uma série de eventos gratuitos os quais prometem despertar a criatividade e a interatividade entre os participantes bem como colocar o espaço como mais uma opção de lazer.

Será oferecido diversas atrações que requerem energia da garotada entre elas estão piscina de bolinhas, desenhos para colorir e jogos da memória. O destaque está em uma oficina onde a criança irá desenvolver a criatividade produzindo seu próprio slime. O material será disponibilizado pelo Shopping, para participar é só fazer um cadastro pelo aplicativo Podi. As atividades ocorrem de 14 de janeiro a 05 de fevereiro.

Oficina Slime

Período: todos os fins de semana sendo nos 14, 15, 21, 22, 28, 29 de janeiro e 04 e 05 de fevereiro

Horário: sábados das 14h às 18h e domingos das 14h às 16h

Inscrições: As famílias interessadas devem acessar o aplicativo Podi e fazer o cadastro para a atração que é gratuita, escolhendo a data e horário. As vagas são limitadas.

O aplicativo está disponível na Apple Store e PlayStore ou http://onelink.to/vfa7ts.