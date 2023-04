Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Páscoa chegou ao Pátio Batel! Até domingo, dia 9, quem for ao shopping poderá saborear nove sobremesas especiais, que fazem parte da ação “Surpresas de Páscoa”, criada para toda a família. As delícias são um convite à imaginação e podem ser saboreadas nos estabelecimentos participantes: Café Cultura, Emy by Kazuo, La Pasta Gialla, Passion Du Chocolat, Pastry Lab, Kopenhagen, Dengo, Havanna e Biomundo.

Além dos doces, as crianças também terão diversão: a brinquedoteca Vila Vilô, no piso L3, oferece a “Oficina dos Ovos”, um espaço onde é possível exercer a criatividade das crianças para decorar um ovo e, depois, levar a arte para casa. A oficina ocorre todos os dias no horário de funcionamento do shopping, com ingresso avulso de R$60, mas quem saborear uma das sobremesas da ação Surpresas de Páscoa ganha um voucher para um ingresso especial a R$45.

Sobremesas especiais

Os nove estabelecimentos participantes da ação no Pátio Batel selecionaram as sobremesas e doces que mais tem a ver com a identidade da Páscoa. No restaurante Emy by Kazuo, por exemplo, o doce é o Choko, uma mousse de chocolate com creme picante de manga e suspiro de wasabi. Já no Pastry Lab, é possível experimentar o brownie com farofa de cantucci e calda de chocolate, além dos clássicos e deliciosos chocolates escolhidos pela Kopenhagen e Dengo. É importante ressaltar a escolha inclusiva da Biomundo com ovos veganos com opções sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Para mais detalhes sobre todas as opções, é possível conferir as redes sociais do shopping.