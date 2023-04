Dados do Monitoramento de Mercado Abrasce – Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce) – apontam que as vendas nos shoppings tiveram uma alta de 3% em fevereiro deste ano, quando comparadas com o mesmo mês de 2022.



Do ponto de vista regional, o maior crescimento foi registrado na região Sul, com um aumento de 4,9%, seguido pelo Sudeste (3,2%), Nordeste (2,6%), Centro-Oeste (2%) e Norte (-1,3%).



Mesmo com um cenário macroeconômico ainda em baixa, o ticket médio de vendas nos shoppings ficou em R$ 140,93, acima do valor registrado em janeiro/23 (R$ 119,68) e dezembro/22 (R$ 136,89.



Outro destaque para o mês foi o aumento no número de frequentadores nos empreendimentos. Segundo dados do IPEC e Mais Fluxo, o movimento de pessoas cresceu 12% em fevereiro, em relação ao mesmo período de 2022.