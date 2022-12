Shopping no centro de Brasília tem movimento intenso no último fim de semana antes do Natal

O índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), apontou que, na semana de 19 a 25 de dezembro, houve um crescimento de 5,9% nas vendas de Natal nos shopping centers do país, em comparação ao mesmo período de 2021.



O resultado superou as expectativas dos shoppings, que previam um aumento de 4% em levantamento prévio. No período, o comércio nos shoppings movimentou R$ 5,6 bilhões. O ticket médio registrado neste Natal foi de R$ 205,00, aumento de 8,5% em relação ao ano passado.