Combustíveis pode ter alguma oscilação no Estado (José Cruz/ABr)

O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro), emitiu uma nota, ontem, informando que as distribuidoras de combustíveis repassaram aos postos elevações de preços desde domingo, alegando altas de custos tributários.



Segundo as distribuidoras, isso se deveu ao intervalo de vigência entre a Medida Provisória que trouxe a isenção de impostos sobre combustíveis, e terminava em 31 de dezembro de 2022, e a edição da nova Medida Provisória, em 1º de janeiro de 2023, que prorrogou esta isenção.



A nota não informava o valor do repasse nas bombas de combustíveis para o consumidor. Mas, até a última semana de dezembro de 2022, o preço dos combustíveis no Paraná estava entre os menores do País.



O Paraná registrava o menor preço médio do País para o diesel comum, a R$ 6,27. O preço médio da gasolina também estava entre os mais baixos, R$ 5,22, mais barato que em novembro. O etanol fechou o ano em R$ 4,20, um pouco acima de novembro, quando era de R$ 4,15.



Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou a Medida Provisória que prorroga a desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. A medida mantém até o fim do mês o PIS/Pasep e a Cofins zerados sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito (GLP) de cozinha, enquanto os tributos para a gasolina e para o álcool ficarão zerados até 28 de fevereiro.

Ontem, a Petrobras reduziu o preço da queresone de aviação em 11,6%.