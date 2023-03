O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) afirmou que o sistema bancário do Reino Unido como um todo “continua seguro, sólido e bem capitalizado”, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 13. O BoE comenta que, em consultas com a Autoridade de Regulação Prudencial (PRA, na sigla em inglês), o Tesouro e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), foi tomada a decisão de vender o Silicon Valley Bank UK Limited (SVBUK), subsidiária britânica do banco norte-americano Silicon Valley Bank (SVB), para o HSBC UK Bank.

O HSBC está autorizado a conduzir o negócio e é supervisionado pela PRA e a FCA, acrescenta a nota do banco central.

Segundo o BoE, a medida foi tomada para estabilizar o braço local do SVB, garantir a continuidade dos serviços financeiros, minimizar problemas para o setor de tecnologia do Reino Unido e apoiar a confiança no sistema financeiro.

O BOE diz que todo o dinheiro depositado no SVBUK está “seguro” como resultado da transação. Os negócios do SVBUK continuarão a ocorrer normalmente e os clientes não devem notar qualquer mudança, acrescenta.