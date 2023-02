Cupons (Crédito: Arquivo/Freepik)

Os sites de cupons têm códigos que você pode usar para economizar dinheiro ao fazer compras online. Muitos sites de compras oferecem diversos tipos de cupom de desconto, incluindo frete grátis, cashback e outros benefícios, mas localizá-los pode ser difícil sem um localizador.

Abaixo estão alguns dos melhores sites de cupons que oferecem vouchers atualizados e legítimos que você pode usar para economizar dinheiro instantaneamente nas compras pela internet. Basta ativar o código e seguir para a página redirecionada para aplicar o desconto.

Vale lembrar que alguns cupons se aplicam a todos os produtos em um site ou aplicativo de compras, mas outros são apenas para itens específicos de uma categoria ou exigem uma compra mínima antes que o desconto seja aplicado. É importante checar esses detalhes antes de seguir a compra!

Confira três sites para buscar os melhores cupons de desconto da internet:

Buscapé

O Buscapé oferece um serviço completo de apoio à compra online, incluindo cupons de desconto e benefícios nas principais lojas do mercado, como Amazon, Ponto, Centauro, Fast Shop e Magazine Luiza. O site reúne diversas opções, tanto na versão desktop, quanto no aplicativo, onde é possível economizar até 70% nas compras, ou então recuperar parte do dinheiro em cashback.

Groupon

Um dos mais conhecidos do público em geral, o Groupon tem funcionamento diferente dos outros, pois se baseia em compra coletiva. As ofertas de serviços incluem viagens, lazer, restaurantes e estética, por exemplo, e são atualizadas regularmente. O site redireciona o cliente de acordo com a região escolhida, apresentando as melhores promoções de acordo com a localização.

Cuponeria

Outra opção de site confiável e seguro para encontrar os melhores cupons de desconto online é o Cuponeria. O facilitador conta com cupons de desconto em diversas lojas por todo o país, onde os descontos podem chegar até 60% do valor total. Entre os segmentos disponíveis para os consumidores estão: lojas de vestuário, eletrônicos, restaurantes, lazer, cosméticos e móveis.