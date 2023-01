(Divulgação)

Uma das tendências que tem ganhado destaque no mercado de imóveis é o short stay, que são aluguéis residenciais por uma curta temporada. Parte desse público é aquele chamado de “nômade digital”, pessoas que aproveitam da virtualização das relações profissionais para residir por apenas alguns meses em cada cidade e ou país.

Um desses exemplos é de Gisela Del Castel, que trabalha de forma remota e está na capital para visitar e rever amigos. “Atualmente moro em Portugal, mas com a flexibilidade do meu trabalho foi possível vir passar o mês de janeiro em Curitiba para visitar amigos e passear. Sempre busco o short stay como forma de aluguel pois é uma ótima opção para um curto período de tempo, além de ter um preço mais atrativo e atender minhas necessidades”, comenta Gisela.

Nós realizamos gestão completa do imóvel, desde divulgação, check in, check out, manutenção, atendimento aos hóspedes, relacionamento condominial e até mesmo o pagamento das contas do imóvel junto às concessionárias. Dessa maneira, o investidor não tem trabalho nenhum, ele recebe seus rendimentos mensais sem se ocupar com as atividades operacionais do imóvel”, explica Leonardo Freire, COO da Apolar Short Stay.

Outro ponto positivo que Freire comenta é a rentabilidade atrativa. “Os clientes têm rendimentos que chegam a 12% em relação ao valor investido, isso sem considerar a valorização dos imóveis. Há casos de investidores que reportam valorização próxima a 50% no valor do imóvel em menos de 2 anos, em função dos resultados obtidos”, diz.

Segundo dados da Apolar, a oferta de locação short stay está crescendo em Curitiba, em 2022 foi uma média de 90% de ocupação. Os principais públicos que buscam um local para morar na capital paranaense em um período curto ou flexível de tempo são, Estudantes: durante o período de adaptação na cidade, enquanto buscam e mobíliam um local definitivo, ou então aqueles que vem para realizar cursos de formação e capacitação após aprovação em concursos; Turismo médico: pessoas que vêm em busca de tratamento em hospitais de Curitiba e região; Profissionais que residem em outras cidades, e precisam participar de projetos e treinamentos em Curitiba também buscam por acomodações.