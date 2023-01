Divugação/Sony Channel

A fome dos Tubarões por novos negócios é tanta que o Sony Channel confirmou a produção da oitava temporada de Shark Tank Brasil, maior reality show de empreendedorismo do país. Os empreendedores que quiserem entrar no tanque e participar do programa têm até o dia 16 de abril de 2023 para se inscrever pelo site do canal.

Coprodução entre a Sony Pictures Television (SPT) e a produtora Floresta, a oitava temporada do Shark Tank Brasil tem início das gravações programado ainda para este semestre.

Ao longo das sete edições do programa, o Sony Channel recebeu mais de 13.800 inscrições de empreendedores espalhados por todo país e exibiu 100 episódios inéditos, incluindo um especial gravado com plateia. Durante todos esses anos, mais de 400 pitches já foram apresentados aos Sharks e podem ser vistos no canal do Shark Tank Brasil no YouTube, que acumula milhões de visualizações e é o segundo maior canal da franquia na plataforma em todo o mundo, com mais de 890 mil inscritos.

A premiada franquia “Shark Tank” é baseada no reality show “Dragons ‘Den”, criado pela Nippon TV no Japão e distribuída ao redor do mundo pela Sony Pictures Television. O formato foi adaptado com êxito e já cativou audiências em mais de 40 territórios, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnã, México e Colômbia.