O sorteio do Nota Paraná, programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Fazenda, ocorre nesta quinta-feira (9), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook da pasta.

Será o primeiro com os novos valores de premiação, conforme a nova regulamentação do programa. Os contribuintes concorrem a prêmios de R$ 50, R$ 10 mil, R$ 50 mil, R$ 100 mil e ao prêmio máximo, de R$ 1 milhão. As premiações somam R$ 5 milhões a cada mês.

Para as entidades sociais cadastradas serão distribuídos prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil. O Paraná Pay sorteará 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os valores podem ser usados nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis.

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras no comércio. Além disso, distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados no programa.

CADASTRO – Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.