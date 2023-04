A S&P Global Ratings revisou nesta sexta-feira, 21, a perspectiva do crédito soberano do Reino Unido de negativa para estável, diante da percepção de que os riscos de curto prazo à economia britânica arrefeceram. Ainda assim, a agência prevê uma contração “modesta” do Produto Interno Bruto (PIB) do país este ano, de 0,5%.

A instituição reafirmou os ratings “AA/A-1+” de longo e curto prazo em moeda estrangeira e local da nação insular.

Segundo a S&P, o cenário fiscal melhorou após a decisão do governo de desistir das medidas orçamentárias sem financiamento garantido, que havia sido anunciada em setembro de 2022. À época, o pacote deflagrou intensa volatilidade nos mercados financeiros e forçou a renúncia da então primeira-ministra Liz Truss.

A agência cortou a projeção para o déficit geral do governo entre 2023 e 2025, de 5,5% a 3,7%. A previsão é de que a dívida pública comece a cair do pico de 97,7% do PIB a partir deste ano.

“As medidas políticas do lado da oferta do governo e a melhoria das relações com a UE poderiam apoiar as perspectivas de crescimento a médio prazo, apesar dos constrangimentos estruturais existentes”, avalia a S&P.