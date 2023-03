Divulgação

O projeto sobre as “avaliações das linhas de cuidado” da startup brasileira 2iM foi selecionado entre os cinco melhores projetos do mundo para VBHC (Value Based Health Care Europe), que faz parte da Escola de Negócios de Harvard e tem como objetivo fazer com que o investimento em cuidados de saúde seja convertido em melhoria da saúde da população.

Com o título “Como mensurar o valor em saúde nas linhas de cuidado em uma operadora de saúde no Brasil”, o projeto da 2iM é o único brasileiro a concorrer na categoria Value-Based Dragons Grant & Endorsement. Os vencedores da categoria terão a oportunidade de receber uma tutoria especializada bem como a preparação para a submissão para o prêmio principal em 2024 além de € 10 mil como auxílio para o aprimoramento do projeto.

Sobre a 2iM

A 2iM iniciou suas operações como uma startup em 2011 a partir de um spin-off de uma grande empresa de saúde e hoje, doze anos depois, é uma scale-up, com presença consolidada no mercado de saúde brasileiro. Atualmente a empresa possui um portfólio completo de soluções para avaliação do corpo clínico, prestadores e de linhas de cuidado que permitem avaliar o valor entregue, implementar novos modelos de remuneração e acordos baseados em valor. A empresa tem projetos aplicados com associações médicas, farmacêuticas, hospitais, operadoras de planos de saúde e SUS. Saiba mais em 2im.com.br.