As vendas no varejo caíram 1,8% em março de 2023, ante o mesmo período de 2022, segundo o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, que apresenta dados mensais de movimentação no setor. O levantamento é elaborado pela empresa de meios de pagamentos Stone e pelo Instituto Propague.

Na comparação anual, apenas dois setores registraram crescimento em março: artigos farmacêuticos (+10%) e móveis e eletrodomésticos (+1,8%). Já cinco segmentos não conseguiram alcançar resultados positivos, com a maior queda no subsegmento de hipermercados e supermercados (-10,3%), seguido por livros, jornais, revistas e papelaria (-9,2%), tecidos, vestuários e calçados (-4,1%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,4%) e material de construção (-1,2%).

Na análise mensal, embora a atividade econômica esteja num nível inferior à registrada no ano passado, há sinais de recuperação. Houve alta de 3,6% no volume de vendas em março, após um fevereiro fraco, segundo a pesquisa. Todos os segmentos apresentaram melhora ante base anual, mas três se destacaram: o de móveis e eletrodomésticos (+7,9%); tecidos, vestuário e calçados (+7,4%); e livros, jornais, revistas e papelarias (+7,2%).