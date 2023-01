A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a IMC Metalworking Companies BV e NGK Spark Plug Co. Ltd. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18.

O setor envolvido na operação é o comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos. A IMC é fornecedora global de ferramentas de corte e subsidiária da Berkshire Hathaway, empresa norte-americana. A NGK é a controladora do Grupo NGK, de origem japonesa, e seu principal negócio é a fabricação e venda de produtos automotivos, produtos cerâmicos e outros.

De acordo com o parecer do Cade, a operação consiste na aquisição pela IMC de participação de 51% da NTK Cutting Tools Ltd. (JV) e 100% do Negócio Overseas da NTK, da NGK. “No momento da Operação, a NGK terá transferido para a JV todo o negócio global de ferramentas de corte (o ‘Negócio Cutting Tool da NGK’), excluindo-se o Negócio Overseas da NTK, que será integralmente adquirido pela IMC”, diz o documento do Cade.

Após a operação, a IMC e a NGK serão proprietárias da integralidade do capital acionário da JV, que ficará responsável por toda produção (que ocorrerá no Japão e Coreia do Sul) e pela venda, operação, comercialização e serviços relacionados, de ferramentas de corte.

Já a IMC controlará exclusivamente o Negócio Overseas da NTK e será responsável pela venda, operação, comercialização, importação e distribuição de ferramentas de corte e todos os produtos e serviços relacionados, em todos os países (incluindo Brasil, bem como EUA, China, Alemanha, França, Reino Unido, México, Tailândia e Taiwan), excluindo-se o Japão e a Coreia do Sul.

A operação ainda está sujeita à análise das autoridades concorrenciais da Alemanha, Japão e China.